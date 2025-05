«Arme kranke Seele»: Stars trauern um Nadja Abd el Farrag

Die traurige Nachricht vom Tod von Nadja Abd el Farrag sorgt bundesweit für Bestürzung. Die frühere Lebensgefährtin von Dieter Bohlen (71) starb laut Medienberichten bereits am 9. Mai in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Die unter dem Namen «Naddel» bekannt gewordene TV–Persönlichkeit wurde nur 60 Jahre alt. In ihrer Autobiografie von 2018 sprach sie offen über ihre Alkoholerkrankung und die Diagnose Leberzirrhose.