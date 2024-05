Armed Forces Day: Königin Letizia von Spanien im knallroten Anzug

Königin Letizia (51) begeistert einmal mehr mit ihrem lässigen Style. Am 25. Mai wird in Spanien der National Armed Forces Day gefeiert. Mehr als 3000 Angehörige des Militärs nehmen an den Feierlichkeiten teil. Auch König Felipe (56) und seine Ehefrau reisten in die Stadt Oviedo. Bei dem Event entschied sich die Königin für einen knallroten Anzug.