Armin Laschet kann über Verwechslung mit Boris Pistorius lachen

Grosse Aufregung im Ministerium

Er wohne in Berlin in derselben Strasse wie Pistorius, erklärte Laschet im Gespräch. Jeden Morgen stehe zum einen Pistorius' Dienstwagen vor der Tür, in den er schon öfter überlegt habe, einfach einzusteigen. Darüber könne auch Pistorius lachen. Aufgrund der Ähnlichkeit sei es in der Vergangenheit aber auch bereits zu einer grossen Aufregung im Ministerium gekommen.