Armin Rohde wird 70: Ein Bild von einem Schauspieler

Dass es am Ende nicht so kam, habe mit einem Verbrechen zu tun gehabt, dessen Opfer er Mitte der Siebziger geworden sei. «Ich hatte damals eine Kameraausrüstung, die ich mir im Winter auf einem Rohbau verdient hatte», so Rohde, «und die wurde mir dann in den USA von zwei Hippies geklaut, die mich als Tramper mitgenommen hatten.» Dem fügte er hinzu: «Heute muss ich den beiden vielleicht sogar dankbar sein, denn sonst wäre ich vielleicht nie Schauspieler geworden.»