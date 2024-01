Arnold Schwarzenegger am Münchner Flughafen vom Zoll festgehalten

Arnold Schwarzenegger empfängt zahlreiche Promigäste in Kitzbühel

Wie es auf der offiziellen Homepage der Klima–Initiative von Arnold Schwarzenegger heisst, ist für morgen in Kitzbühel geplant, «exklusive Aktivitäten wie ein Wohnzimmerkonzert von The BossHoss oder eine Trainingseinheit mit Arnold Schwarzenegger selbst sowie Kunstwerke, signierte Exponate und Erlebnisse aus der Welt des Sports und des Films» für den guten Zweck zu versteigern. Als Gäste haben sich neben Schwarzenegger auch The BossHoss, Felix Neureuther (39), Ralf Moeller (65), Mark Keller (58) oder Barbara Meier (37) angekündigt. Die Versteigerung findet im berühmten Stanglwirt statt.