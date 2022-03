Arnold Schwarzenegger appelliert an Wladimir Putin

Arnold Schwarzenegger (74) hat sich in einer rund neunminütigen Videobotschaft zum Ukraine-Krieg geäussert. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens wendet sich an die Menschen in Russland und die Soldaten, die derzeit für das Land im Ukraine-Krieg kämpfen. «Es gehen Dinge in der Welt vor sich, die von euch ferngehalten wurden, furchtbare Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet.»