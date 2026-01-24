Arnold Schwarzenegger begeistert bei der 33. Stanglwirt-Weisswurstparty

Die Weisswurstparty im Stanglwirt gilt längst als Pflichttermin für die nationale und internationale Prominenz. In diesem Jahr sorgten ein ganz besonderer Gast und dessen Begleitung für Aufsehen: Arnold Schwarzenegger (78) erschien nicht allein, sondern brachte seinen Sohn Christopher (28) mit nach Going am Wilden Kaiser. Gemeinsam eröffneten Vater und Sohn die bereits 33. Auflage des legendären Events am traditionellen Weisswurstkessel, wie der Veranstalter mitteilte.