Arnold Schwarzenegger: Darüber spricht er in der neuen Netflix-Doku

Er werde mit diesem Fehler für den Rest seines Daseins leben müssen, so Schwarzenegger. Er stellt aber auch klar: «Jeder hat deswegen gelitten. Maria musste leiden. Die Kinder mussten leiden. Joseph, seine Mutter - einfach jeder.» Später fügt er in der Dokumentation an: «Es war falsch, was ich getan habe. Aber ich möchte Joseph nicht das Gefühl geben, dass er in dieser Welt nicht willkommen ist. Denn das ist er. Ich liebe ihn und er hat sich zu einem aussergewöhnlichen jungen Mann entwickelt.»