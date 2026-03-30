Arnold Schwarzenegger: Ehrendoktorwürde für Hollywoodstar

Belfast als «Durchbruch»

Doch dieser frühe Besuch war mehr als ein Wettkampftermin. Auf der Bühne jenes Turniers ereignete sich nach Schwarzeneggers eigener Schilderung ein entscheidender Moment in seinem Leben. Sein Bodybuilding–Idol Roy «Reg» Park drängte ihn, ein paar Worte ans Publikum zu richten – eine Aufforderung, die bei dem jungen Österreicher körperliche Auswirkungen nach sich zog: «Ich war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, weil ich noch nie zuvor öffentlich gesprochen hatte», erzählte er den Studenten. Er habe damals «fast einen Herzinfarkt gehabt».