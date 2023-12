Arnold Schwarzenegger feiert «Twins»-Reunion mit Danny DeVito

Das Bild entstand demnach im Rahmen des Broadway–Stücks «I Need That», das DeVito gemeinsam mit seiner Tochter derzeit aufführt. Einen berühmten Fan haben die beiden in Arnie offenbar gefunden. So schrieb er: «Mein Bruder! Es war fantastisch, Danny am Broadway in ‹I Need That› zu sehen. Er, Lucy und alle Beteiligten unterhielten das Publikum bestens und liessen es jede Minute lachen und lieben.» Es sei «eines der besten Stücke, die ich je gesehen habe – ein Spektakel fürs Herz», so Schwarzeneggers überschwängliches Fazit.