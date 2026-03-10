Arnold Schwarzenegger plant «Conan»- und «Predator»-Comeback

Fox Studios entdecken Arnold Schwarzenegger neu

Dass gleich mehrere Projekte gleichzeitig in der Luft liegen, ist kein Zufall. Schwarzenegger selbst schilderte, wie das Studio auf ihn zugekommen sei: «Fox Studios hat Arnold quasi wiederentdeckt. Sie kamen zu mir und sagten: ‹Wir wollen, dass du ›Predator‹ machst, wir haben gerade das Skript für ›Phantom–Kommando 2‹ für dich.› Und sie haben einen Autor–Regisseur engagiert, der Tom Cruises letzte vier Filme gemacht hat, um ‹König Conan› zu schreiben und zu inszenieren.» Wie das Branchenblatt «The Hollywood Reporter» berichtete, handelt es sich dabei um Christopher McQuarrie (57), der für die jüngsten «Mission: Impossible»–Filme verantwortlich zeichnet.