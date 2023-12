Arnold Schwarzenegger: So wurde er in den USA empfangen

Arnold Schwarzenegger (76) verbreitet Weihnachtsstimmung in Los Angeles. Im Rahmen einer Charity–Aktion im Stadtteil Boyle Heights verteilten freiwillige Helfer in einem Jugendzentrum Tausende Spielzeuge für bedürftige Kinder. Unter ihnen war auch der Hollywood–Star. In einem Video, das Schwarzenegger in den sozialen Medien teilte, erklärte er, wie er dazu inspiriert wurde, sich für andere zu engagieren: Als er Ende der 1960er Jahre gerade in die USA gezogen war, hätten ihn damals die Menschen aus seinem Fitnessstudio aufgefangen.