Arnold Schwarzenegger: Terminator bekam an Thanksgiving Bombendrohung

Zwei Tage vor dem US–amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving am 28. November verteilte Hollywood–Star Arnold Schwarzenegger (77) noch in seiner Wahlheimat Los Angeles gefrorene Truthähne und weitere Leckereien an bedürftige Menschen und zeigte sich dabei in gewohnt guter Laune. An dem Festtag selber dürfte diese zwischenzeitlich jedoch in den Keller gesunken sein, nachdem die Polizei sein Privatgrundstück stürmen musste.