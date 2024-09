Arnold Schwarzenegger: «Terminator» erhält Ehrendoktortitel in Berlin

Dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (77) ist in Berlin ein Ehrendoktortitel verliehen worden. Der «Terminator»–Star erschien persönlich zur Zeremonie am 17. September an der privaten Hochschule Hertie School. Die Laudatio hielt Grünen–Politiker und Vizekanzler Robert Habeck (55).