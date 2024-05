Arnold Schwarzenegger trauert um langjährigen «Freund und Mentor»

Für den US–Star sei Ruddy ein «Freund und Mentor» gewesen. «Er war immer da, um mir Ratschläge zu geben und mich in die richtige Richtung zu führen», erinnert sich der 76–Jährige. Auch habe der Filmproduzent einen grossen Einfluss auf Schwarzeneggers Karriere gehabt, so der Schauspieler: «Was wäre ich ohne ihn? Mein Leben wäre nicht das, was es ist, ohne fantastische Menschen wie ihn, die auf jedem Schritt des Weges dabei waren.»