Arnold Schwarzenegger trifft Überlebende des Hamas-Terrors

Der Hollywood–Superstar Arnold Schwarzenegger (76) hat einmal mehr Flagge gezeigt. Der ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien hat sich bei einem Treffen mit Überlebenden des Hamas–Terrors an Zivilisten in Israel am 7. Oktober 2023 deutlich positioniert. Schwarzenegger sprach sich einem Bericht des Promiportals «TMZ» zufolge gegen den «barbarischen, unprovozierten Angriff der Hamas» aus und bot seine Unterstützung für den Staat Israel an. Die Bilder, die ihm zugespielt worden sind, seien mit nichts zu vergleichen, was er je zuvor gesehen habe, sagte er demzufolge.