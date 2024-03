Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito begeistern bei Oscarverleihung

Die beiden Hollywood–Legenden Arnold Schwarzenegger (76) und Danny DeVito (79) hatten bei der 96. Oscarverleihung die Lacher auf ihrer Seite. Gemeinsam betraten sie am Abend des 10. März die Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles, und begeisterten schon rein optisch mit ihrem Grössenkontrast. Doch wer bei dem Duo an eine Reunion des Casts der legendären Komödie «Twins – Zwillinge» dachte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Denn DeVito erklärte: «Arnold und ich präsentieren aus einem sehr offensichtlichen Grund zusammen», woraufhin Schwarzenegger hinzufügte: «Wir haben beide versucht, Batman zu töten.»