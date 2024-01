Arnold Schwarzenegger: US-Medien spotten über Münchner Zoll

Luxus–Uhr sollte versteigert werden

Als «Conan der Barbar» oder «Terminator»: In seinen Filmen trotzt «Arnie», wie Fans ihn nennen, für gewöhnlich allen Widrigkeiten. Am Mittwoch machte sich der österreichische Weltstar deshalb in bester Absicht von Los Angeles auf den Weg nach Kitzbühel. Im Gepäck hatte Schwarzenegger eine etwa 20.000 Euro teure Luxus–Uhr der Schweizer Edel–Marke Audemars Piguet. Diese wollte er auf einer Auktion seiner eigenen Umweltstiftung «Schwarzenegger Climate Initiative» am Donnerstag für den guten Zweck versteigern.