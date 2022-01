Arnold Schwarzenegger war in einen Autounfall verwickelt

Arnold Schwarzenegger (74) war am Freitag (21. Januar) in einen Autounfall verwickelt, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Dies bestätigte ein Sprecher des Schauspielers dem «People»-Magazin. Demnach wurde eine Frau bei dem Unglück verletzt. Schwarzenegger selbst ist offenbar nichts passiert: «Ihm geht es gut, seine einzige Sorge gilt im Moment der verletzten Frau», erklärte der Sprecher.