Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine teilt seltene Familienfotos

Chris Pratt findet sich als Vater nicht so streng

Und bald steht schon die nächste Feier im Hause Schwarzenegger an: Der jüngste Spross Ford wird in drei Monaten ein Jahr alt. Erst Anfang August schwärmte Chris Pratt während eines Auftritts in der Sendung «Today» von seinem Junior. «Ford, Mann, es geht ihm grossartig. Er ist das glücklichste Baby. Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen. Er ist so besonders. Alle sagen das über ihre Kinder, die meisten liegen falsch. Ich habe nicht Unrecht. Dieses Kind ist etwas ganz Besonderes.» Der Junge habe ja auch «eine wundervolle Mama» sowie «einen sehr fürsorglichen und willensstarken Vater».