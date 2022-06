«Arrow»-Star: Ist Stephen Amell wieder Vater geworden?

Stephen Amell ist vor allem für seine Rolle des Oliver Queen alias Green Arrow in der Actionserie «Arrow» (2012-2020) bekannt, die im DC-Universum spielt. Als düsterer Superheld mit Pfeil und Bogen war er auch in einigen Folgen der Serien «The Flash», «Legends of Tomorrow» und «Supergirl» zu sehen. Seine Ehefrau spielte 2018 an seiner Seite sowohl in einer Episode von «Arrow» als auch in «Supergirl» eine Gastrolle.