Artenschutz im eigenen Garten: Was ein gutes Insektenhotel ausmacht

Pestizide, Abgase, Landwirtschaft, Infrastruktur: Das Eingreifen der Menschen in die Lebensräume der Insekten macht es den Tieren immer schwieriger, zu überleben. Laut WWF sind weltweit inzwischen 40 Prozent aller Insektenarten vom Aussterben bedroht, in den vergangenen 27 Jahren ist die weltweite Biomasse aus Insekten um 76 Prozent zurückgegangen. Und das hat Folgen: Fliegen, Käfer, Bienen und Co. sind wichtige Bausteine der Nahrungskette und sichern auch das Überleben von Menschen.