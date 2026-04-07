Ärzte ziehen Notbremse: Lady Gaga sagt Konzert kurzfristig ab

Lady Gaga «zutiefst betrübt» über Konzertabsage

«Ich weiss, wie sehr euch das enttäuscht, und ich könnte mich wirklich nicht schlechter fühlen, weil ich euch im Stich gelassen habe», schrieb die mehrfache Grammy–Gewinnerin. «Es tut mir so leid für alle, die sich vorgenommen hatten, heute Abend dabei zu sein und mich zu unterstützen», fügte sie an. «An alle, die heute Abend kommen wollten: Ich bin zutiefst betrübt und es tut mir so leid», schloss sie ihr Statement.