«As Ever» als globale Marke? So steht es um Herzogin Meghans Pläne

Erst der Abschied von Netflix als Investor, jetzt Berichte über eine internationale Expansion: Rund um Herzogin Meghans Lifestyle–Marke «As Ever» überschlagen sich derzeit die Meldungen. Laut dem ITV–News–Royalexperten Chris Ship plant Meghan (44), ihr Label erstmals über die USA hinaus zu verbreiten – und hat dabei offenbar zunächst Australien statt Grossbritannien im Blick. Konkret soll es bei einem geplanten Australienbesuch des Herzogpaares im April entsprechende Geschäftsgespräche geben. Die Sussexes wollen Mitte April für zwei bis drei Tage nach Sydney und Melbourne reisen, um an einer Reihe von privaten, geschäftlichen und philanthropischen Terminen teilzunehmen.