«Asbest»: ARD kündigt zweite Staffel der Knastserie an

Nach dem Erfolg der ersten Staffel wird es neue Folgen der Knastserie «Asbest» geben: Das hat die ARD Degeto an diesem Dienstag (14. März) bestätigt. Mit fast zehn Millionen Abrufen sei ein Programm online noch nie erfolgreicher gestartet, erklärt dazu Redaktionsleiter Christoph Pellander in einem Statement. «Asbest» lief am 20. Januar 2023 in der ARD Mediathek an. Die Resonanz des Publikums sei grandios gewesen und man habe mit «Asbest» Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, «die die ARD Mediathek bisher gar nicht kannte», sagt Pellander. «Dieser Erfolg bestätigt uns darin, mit den Kreativen in die Entwicklung der zweiten Staffel zu starten.»