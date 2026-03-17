«Aschenbrödel»-Prinz Pavel Trávníček meldet sich nach Herz-OP zurück

In einem Interview für «CNN Prima News» sprach er über seine «schlimme Zeit» im Krankenhaus. «Jeder, der so etwas durchgemacht hat, weiss, wie schwer das ist», sagte Trávníček. Er erklärte, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde und er zunächst glaubte, damit sei das Problem erledigt. Doch bei weiteren Untersuchungen habe sich gezeigt, dass eine Bypass–Operation nötig sei.