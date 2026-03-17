«Aschenbrödel»-Prinz Pavel Trávníček meldet sich nach Herz-OP zurück

Der tschechische Schauspieler und Synchronsprecher Pavel Trávníček (75) hat sich nach seiner Herz–OP wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 75–Jährige, bekannt als der Prinz im Märchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (1973), besuchte Medienberichten zufolge ein Konzert in Prag.
In einem Interview für «CNN Prima News» sprach er über seine «schlimme Zeit» im Krankenhaus. «Jeder, der so etwas durchgemacht hat, weiss, wie schwer das ist», sagte Trávníček. Er erklärte, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde und er zunächst glaubte, damit sei das Problem erledigt. Doch bei weiteren Untersuchungen habe sich gezeigt, dass eine Bypass–Operation nötig sei.
Nach seiner Genesung will er dem Bericht zufolge langsam und vorsichtig ins Berufsleben zurückkehren, auch ein Auftritt in Deutschland sei geplant, heisst es. Pavel Trávníček betonte aber, dass für ihn sein jüngster Sohn Maxmilián (9) das Wichtigste sei, alles andere sei zweitrangig.
Gesundheitliche Probleme machten dem Schauspieler lange zu schaffen
Anfang Januar berichteten tschechische Medien bereits von einer vierfachen Bypass–Operation im Krankenhaus Na Homolce. Seine Ehefrau Monika Trávníčková (40) hatte sich damals zudem über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gerichtet. «Das Ende des Jahres 2025 und der Beginn des neuen Jahres 2026 waren sehr herausfordernd für uns. Mein Mann ist wiedergeboren worden», schrieb sie auf Facebook zu einem Bild ihres Mannes mit ihrem gemeinsamen Sohn.
Trávníček wurde durch den Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» aus dem Jahr 1973 international bekannt. An der Seite von Libuše Šafránková (1953–2021) spielte er den Prinzen, der das Herz von Aschenbrödel erobert. Der Film gehört bis heute zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien, Norwegen und vielen anderen Ländern.