«Aschenbrödel»-Prinz Pavel Trávníček: So feiert er das Filmjubiläum

Während die Fans schon auf die Ausstrahlung von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» in der Weihnachtszeit hinfiebern, bereitet sich «Prinz» Pavel Trávníček (73) auf eine ganz besondere Aufgabe vor: Er ist am 21. Dezember Gastgeber beim Grossen Adventskonzert in Dresden. Nach drei Jahren Pause findet das stimmungsvolle Ereignis wieder im Rudolf–Harbig–Stadion statt. Hauptakteure sind verschiedene Chöre sowie Solo–Künstler wie Angelo Kelly (41), René Kollo (86) und Sabrina Weckerlin (37). Zudem stehen Trávníček und sein Erfolgsfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» im Fokus. Der Weihnachtsklassiker feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Welche Szene der 73–Jährige nie vergessen wird und wieso er das Märchen nur noch nebenbei schaut, hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.