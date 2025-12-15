«Aschenbrödel» und mehr: Diese Filme sind echte Weihnachtsklassiker

Manche Filme gehören einfach zu Weihnachten wie der Tannenbaum und die Geschenke. Von «Aschenbrödel» bis «Sissi» haben sich etliche Werke über die Zeit zu echten Klassikern im Fernsehen entwickelt, die jedes Jahr aufs Neue bezaubern und begeistern. Hier zehn Streifen, die rund um die Festtage einfach ein Muss für viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind.