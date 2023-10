Ascot-Besuch: Königin Camilla ehrt die Queen mit einer Brosche

An ihrem linken Revers trug Camilla eine Brosche, die ein mit Diamanten besetztes Pferd zeigt, das von einem Jockey geritten wird. Das Schmuckstück war der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) zu ihrem 90. Geburtstag geschenkt und nach ihrem Tod an die ebenfalls pferdebegeisterte Schwiegertochter vererbt worden. In Auftrag gegeben worden war das Einzelstück von der Zeitung «Racing Post» bei dem in Birmingham ansässigen Juwelier Alabaster & Wilson Ltd. Es wurde aus drei Goldtönen gefertigt: Weiss für das Pferd, Gold für den Jockey und Rotgold für die Zügel und das Zaumzeug.