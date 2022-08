Ashley Graham und Co.: Erste Details zum Pirelli-Kalender 2023

Fotografin Emma Summerton hat für den Pirelli-Kalender 2023 unter dem Titel «Love Letters to the Muse» (dt. «Liebesbriefe an die Muse») weltweit berühmte Models in Szene gesetzt. Laut einer Mitteilung des Reifenherstellers entstanden die Aufnahmen in New York und London. Es sei eine Hommage an all die Frauen, die die Fotografin im Laufe ihrer Karriere inspiriert haben. Darunter sind Schauspielerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen oder auch Malerinnen. «Viele ihrer Ideen stammen von diesen Frauen, sowohl von realen als auch von imaginären», heisst es weiter.