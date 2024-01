Ashley Park nach septischem Schock auf Weg der Besserung

«Am dankbarsten bin ich Paul Forman dafür, dass er mir in all dieser Zeit bedingungslos zur Seite stand», schreibt Park. Er habe der 32–Jährigen ihre Ängste genommen und sei stets bei ihr gewesen – in Krankenwagen, drei ausländischen Krankenhäusern, eine Woche lang auf der Intensivstation, in beängstigenden Notaufnahmen, bei zahlreichen Scans oder auch, während sie «unerträgliche Schmerzen» hatte. Und all das, während die beiden «alleine am anderen Ende der Welt, weit weg von denen, die wir kennen», waren. «Ich liebe dich, Paul. Mehr als ich je sagen kann.»