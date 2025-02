Ashley St. Clair verklagt Elon Musk auf alleiniges Sorgerecht

Brisante Textnachrichten aufgetaucht

St. Clair legt in ihrer Klage auch pikante Textnachrichten vor, um die Vaterschaft von Musk zu belegen. So soll Musk ihr am 24. November geschrieben haben: «Ich will dich wieder schwängern.» Drei Monate später folgte demnach die Nachricht: «Wir haben ja noch eine Legion von Kindern zu machen.»