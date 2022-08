Ashton Kutcher: Beim Marathon-Training purzelten die Kilos

Ashton Kutcher (44) trainiert derzeit fleissig für den Marathon in New York, der am 6. November stattfinden wird. Im Interview mit «Entertainment Tonight» hat der Schauspieler nun verraten, dass er bereits an Gewicht verloren hat. «Die grösste physische Veränderung war die Übertragung von Muskelmasse vom Oberkörper auf den Unterkörper. Ich habe ungefähr fünf Kilo abgenommen», erzählte er dem US-Medium. Seine Frau Mila Kunis (39) sei in dem Vorhaben eine «grosse Unterstützung» für ihn.