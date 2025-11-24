Ashton Kutcher: So reagierte er auf Jessica Simpsons Jungfräulichkeit

Wie kam es überhaupt dazu, dass ihre Jungfräulichkeit öffentlich wurde? Simpson vermutet, dass man sie in einem Interview gefragt haben muss, welchen Typ Mann sie bevorzuge – oder etwas Ähnliches. «Sie müssen mich irgendetwas über Sex gefragt haben», so die 45–Jährige. Denn von sich aus hätte sie sich nicht mit den Worten vorgestellt: «Hallo, mein Name ist Jessica Simpson. Ich bin Jungfrau.»