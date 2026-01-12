Ashton Kutcher und Mila Kunis: Erster Paar-Auftritt seit drei Jahren

Auf das Privatleben von Tochter Wyatt (11) und Sohn Dimitri (9) legen sie grossen Wert. «Wir veröffentlichen keine Fotos unserer Kinder, weil wir der Meinung sind, dass die Entscheidung für oder gegen die Öffentlichkeit eine persönliche ist», erklärte Kutcher 2017 in einem Podcast–Interview von iHeartRadio. «Meine Frau und ich haben uns für Berufe entschieden, die uns in der Öffentlichkeit stehen lassen, meine Kinder aber nicht. Deshalb finde ich, dass auch sie das Recht haben, diese Entscheidung selbst zu treffen.»