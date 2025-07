Ashton Kutcher und Mila Kunis feiern 10. Hochzeitstag in Italien

Am 4. Juli wird nicht nur der US–amerikanische Unabhängigkeitstag gefeiert. Das Schauspielerpaar Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41) kann an dem Datum noch ein ganz privates Ereignis zelebrieren: seinen Hochzeitstag. In diesem Jahr stand sogar ein rundes Jubiläum an. Vor genau zehn Jahren hatten sich die beiden Stars das Jawort gegeben. Für ihre sogenannte Rosenhochzeit wählten sie eine besonders romantische Kulisse. Die Eheleute gönnten sich offenbar eine Reise ins sonnige Italien, wie «People» berichtet.