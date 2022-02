Ashton Kutcher zeigt seine Unterstützung für die Ukraine

Hollywood-Star Ashton Kutcher (44) hat öffentlich seine Solidarität für die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Auf Twitter schreibt er: «Ich stehe an der Seite der Ukraine». Kutchers Frau, Schauspielerin Mila Kunis (38), kam zu Zeiten der Sowjetunion in der heutigen Ukraine zur Welt und wuchs bis zu ihrem siebten Lebensjahr in Chernivtsi, im Süden der Ukraine, auf.