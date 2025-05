Assane Diop ist zurück: Dreh zur vierten «Lupin»-Staffel gestartet

Schon seit fast zwei Jahren müssen sich Fans der französischen Netflix–Serie «Lupin» gedulden. Die Folgen der dritten Staffel hatten im Oktober 2023 ihre Premiere beim Streaminganbieter gefeiert. Nun wurde bekanntgegeben, dass sich die neuen Episoden endlich in der Mache befinden. So fiel laut Pressemitteilung unlängst der Startschuss zu den Dreharbeiten von Staffel vier in Paris – natürlich wieder mit Omar Sy (47) in der Hauptrolle als Meisterdieb Assane Diop.