«Assisted Living»: Cardi B steigt kurz vor Drehstart aus

Es gibt noch Hoffnung

Den anonymen Quellen zufolge habe Cardi B einfach zu viel andere Arbeit. Dem übrigen Cast und der Crew sei laut des Berichts nun gesagt worden, dass die Produktion an der Komödie bis auf Weiteres komplett eingestellt werde. Regie führen sollte Thembi Banks. Man hoffe demnach jedoch, die Arbeiten an dem Projekt noch in diesem Jahr wieder aufnehmen zu können.