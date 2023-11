«Atemlos»-Neuauflage kommt: Helene Fischer und Shirin David im Studio

Helene Fischer «eine Riesen–Inspiration» für Shirin David

In einem Instagram–Video schwärmt David, die aktuell bei «The Voice of Germany» als Coach zu sehen ist, von der Schlagersängerin. Fischer sei «so eine Riesen–Inspiration» für sie, sie fühle sich geehrt, ein Teil der Neuauflage sein zu dürfen, in der sie einen längeren Rap–Part übernommen hat. «Das ist ein Riesen–Traum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten», sagt sie in dem Clip zu Fischer.