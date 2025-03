Athina Onassis: Erstes öffentliches Foto seit über zwei Jahren

Zuletzt wurde Onassis im Juni 2022 in der Öffentlichkeit gesehen – ebenfalls in Paris, beim Longines Paris Eiffel Jumping–Turnier. Danach folgte eine mehrjährige Medienabstinenz, während der nichts aus dem Leben der Sportlerin an die Öffentlichkeit drang. Sogar die nach ihr benannte «Athina Onassis Horse Show» liess sie im Sommer 2023 aus. Ihr letzter bekannter Start bei einem Turnier war im Januar desselben Jahres in Oliva, Spanien.