Neues Jahr, neue Motivation: Wie können wir dafür sorgen, dass uns sportliche Aktivitäten 2023 noch mehr Spass machen? Es lohnt sich, einen Blick auf die aktuellen Activewear-Trends zu werfen. Denn in den letzten Jahren hat sich die Sportmode in vielerlei Hinsicht verändert. Sport-BHs, Leggings und Co. haben sich zu einer stylischen Ergänzung unserer Garderobe entwickelt.