Attentat auf Donald Trump: Scholz und Baerbock zeigen sich geschockt

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) meldete sich am frühen Sonntagmorgen auf seinem offiziellen X–Account zu Wort und verurteilte die Tat mit deutlichen Worten, im Übrigen in deutscher und englischer Sprache. Den Anschlag nannte der SPD–Politiker «verabscheuungswürdig». Donald Trump wünsche er eine schnelle Genesung: «Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie.»