Atze Schröder bewältigt Familientragödie mit einer Therapie

In der Familie väterlicherseits sei es ausserdem «die Hölle zu Hause» gewesen. Bei Atze Schröders Ur-Grossvater habe es etwa «nur Prügel und Härte» gegeben. «Todessehnsucht und Depressionen sind in unserer Familie ein grosses Thema. Darüber sprechen wir in der vierten Generation auch ganz offen, wenn wir uns treffen», erzählt der 56-Jährige. Die Familientragödie gehe «irgendwann in die Gene über, das ist unbestritten».