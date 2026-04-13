Aubrey Plaza über Schwangerschaft: «Da ist ein Baby in mir drin»

Erst Ultraschall für ihre Hündin und dann für sie

«Heute war ein grosser Tag», sagt Plaza, die unter anderem aus den Serien «Parks and Recreation» sowie «The White Lotus» bekannt ist. «Ich war heute beim Arzt und mein Hund war auch beim Arzt. [...] Bei ihr musste eine Ultraschalluntersuchung ihres Bauches gemacht werden. Und dann habe ich eine Ultraschalluntersuchung meines Bauches machen lassen, und da ist ein Baby drin.» Zudem bestätigt Plaza, dass sie sich auf das Kind freue. «Ich wollte schon immer wissen, wie das alles so ist, wisst ihr? Dieses ganze Sache scheint einfach so interessant.»