Auch Anne Hathaway und Robert Downey Jr. verteilen Oscars

Die 98. Oscarverleihung rückt mit riesigen Schritten näher. In der Nacht vom 15. auf den 16. März deutscher Zeit werden die begehrten Academy Awards in Los Angeles verliehen. Jetzt hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch einen weiteren Schwung an Hollywoodstars bekannt gegeben, die im Dolby Theatre in Hollywood Oscar–Statuetten an den oder die Gewinner verteilen werden. Dazu gehören Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (43) und Marvel–Star und Oscarpreisträger Robert Downey Jr. (60).