Auch dank Isabela Merced: Darum sollte man «Last of Us» weiterschauen

«The Last of Us»–Neuzugang Isabela Merced mag erst 23 Jahre alt sein. Doch kann die Schauspielerin schon auf eine beachtliche Blockbuster–Karriere zurückblicken. 2017 war sie in «Transformers: The Last Knight» zu sehen, ein Jahr später im überraschend würdigen Sequel «Sicario 2». Darin bildete sie gemeinsam mit Benicio del Toro (58) ein ähnliches Gespann, wie es Pascal und Ramsey in «The Last of Us» taten.