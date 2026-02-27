Auch Demi Moore, Javier Bardem und Chris Evans verteilen Oscars

Gut zwei Wochen vor der 98. Oscar–Verleihung nimmt die Show immer mehr Gestalt an. Wie die Academy am Donnerstag via X bekannt gab, werden Demi Moore (63), Oscarpreisträger Javier Bardem (56) und Chris Evans (44) bei der Gala am 15. März als sogenannte Presenter auf der Bühne stehen und Trophäen überreichen. Neben dem prominenten Trio wurden auch Newcomerin Chase Infiniti (25), Maya Rudolph (53) und Kumail Nanjiani (47) als weitere Helfer benannt.