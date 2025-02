Auch Denise Richards wurde sexuell belästigt

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in Hollywood hat die US–Schauspielerin Denise Richards (54) einiges erlebt. Die durch die #MeToo–Bewegung angestossenen Veränderungen in der Unterhaltungsindustrie beobachtet die 54–Jährige mit Erstaunen – und Erleichterung. «Es musste definitiv eine Veränderung geben – und nicht nur in der Unterhaltungsindustrie», erklärt Richards im aktuellen Cover–Interview des «People»–Magazins.