Auch diese Outfits begeistern bei Heidi Klums Halloween-Party

Sängerin Nicole Scherzinger (46) erschien im kleinen Schwarzen. So weit, so harmlos, ihr Hals war aber über und über mit Kunstblut beschmiert. Klums guter Freund Thomas Hayo (55) wetzte sich als Wolverine in Tanktop und Jeans die langen Krallen, «Sex and the City»–Star Mario Cantone (64) entschied sich in einem roten Glitzeranzug für eine etwas weniger furchteinflössende Darstellung des Teufels. Sänger Sasha (52) und seine Ehefrau Julia kamen als Version des Jokers und gruseliger Horrorclown aus dem Film «Es».